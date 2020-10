POL-VER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom Samstag, 10.10.20

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Einbruch in Firma in Verden-Eitze

Verden - Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Freitag, 09.10.20, auf Samstag, 10.10.20, in das Gebäude einer Firma in Verden-Eitze ein. Offensichtlich wurden die Täter während des Einbruchs gestört und flüchteten ohne Diebesgut vom Tatort. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Verden (04231-8060) zu melden.

Einbruch in die Kläranlage Dörverden

Dörverden - Am Morgen des Freitags, 09.10.20, stellten Mitarbeiter der Kläranlage in Dörverden einen Einbruch fest. Mehrere Garagen und ein Lager wurden durch die bislang unbekannten Täter aufgebrochen und Diebesgut erlangt. Zeugen, die in der Nacht oder auch schon zuvor verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Verden (04231-8060) zu melden.

Berauscht, alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis gegen Zaun und Verkehrsschild

Ottersberg - Am Samstag, 10.10.20, um 02:30 Uhr beobachteten Zeugen, dass ein PKW auf der Landstraße in Fischerhude von der Fahrbahn abkam, gegen einen Zaun und ein Verkehrsschild prallte und danach weiter in Richtung Oyten fuhr. Die alarmierte Polizei konnte den PKW im Bereich Sagehorn stellen. Bei der Kontrolle des 26jährigen Autofahrers aus Grasberg konnten die Beamten feststellen, dass er alkoholisiert war und Betäubungsmittel konsumiert hatte. Außerdem besaß der Mann keine gültige Fahrerlaubnis. Des Weiteren beleidigte er bei der Kontrolle die Beamten. Es folgten eine Blutentnahme bei dem Autofahrer und die Einleitung mehrerer Strafverfahren gegen ihn. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10000 Euro.

Säugling übersteht Unfall in Schwanewede unverletzt

Schwanewede - Eine 77-jährige Fahrzeugführerin übersah am Freitagmorgen, 09.10.20, beim Überqueren der Fahrbahn der Landesstraße 134 die von links kommende 29jährige Fahrzeugführerin. Es kommt zum Zusammenstoß beider Pkw. Das Fahrzeug der 29jährigen geriet hierdurch ins Schleudern, drehte sich und landete schließlich auf dem Dach. Im Pkw befand sich zudem ein erst vier Monate alter Säugling, welcher glücklicherweise keine Verletzungen davontrug. Die junge Frau wurde leicht verletzt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 26.000EUR.

