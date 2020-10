POL-VER: Pressemitteilng der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Einbrecher entwenden Reinigungsgeräte

Verden. An der Bremer Straße entwendeten unbekannte Täter im Laufe des vergangenen Wochenendes diverse Reinigungsgeräte aus einem Lagerraum. Gewaltsam öffneten sie die Tür, anschließend stahlen sie Hochdruckreiniger und andere Gerätschaften. Mit der Beute flüchteten die Diebe unerkannt. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 04231/8060 entgegengenommen.

Reifen aus Containern gestohlen

Achim/Baden. Vom Gelände eines Autohauses an der Industriestraße haben unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag aus vier Containern diverse Reifen entwendet. Bei dem Diebesgut handelt es sich sowohl um neue als auch gebrauchte Pneus. Von den Dieben fehlt jede Spur. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Axstedt. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag den Zigarettenautomaten an der Harrendorfer Straße gewaltsam geöffnet. Anschließend stahlen sie Bargeld und diverse Zigarettenschachteln, mit denen sie unerkannt flohen. Hinweise nimmt die Polizeistation Hambergen unter Telefon 04793/957580 entgegen.

Beschädigung und Unrat im Baumpark - Zeugen gesucht

Thedinghausen. Im Baumpark an der Braunschweiger Straße haben bislang unbekannte Täter im Laufe des vergangenen Wochenendes einen Pavillon beschädigt. Außerdem hinterließen sie beschädigte Glasflaschen und Rückstände eines Lagerfeuers. Die Polizeistation Thedinghausen hat Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise zu den Verursachern werden unter Telefon 04204/402 entgegengenommen.

Unfall: Zwei Verletzte

Kirchlinteln. Auf der Hauptstraße wurden am Montag gegen 17:15 Uhr zwei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein 20-jähriger Mazda-Fahrer war in Richtung Visselhövede unterwegs. Als kurz hinter dem Ortsausgang von Kirchlinteln vor ihm eine 49-jährige Opel-Fahrerin abbremste, um nach links abzubiegen, überholte der Fahranfänger hier im 70 km/h-Bereich. Es kam folglich zum Zusammenstoß zwischen den beiden Autos. Während der 20-Jährige leicht verletzt wurde, gilt die 49-Jährige als schwer verletzt. Beide Beteiligten wurden mit Rettungswagen in Kliniken gefahren. Weil beide Autos nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Im Supermarkt: Dieb stiehlt Geldbörse

Ritterhude. Erneut hat ein Taschendieb in einem Supermarkt zugegriffen. Am Montagvormittag betrat eine 71-jährige Kundin einen Verbrauchermarkt An der Ihle. Dabei hatte die Frau ihre Geldbörse in einer Umhängetasche, die sie über der Schulter trug, verstaut. Während sie ihre Einkäufe tätigte, griff der oder die Unbekannte in die Tasche und erlangte so das Portmonee samt Bargeld, Bankkarten und Papiere. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei bittet alle Kunden, stets achtsam zu sein: Diebe sind sehr geschickt und nutzen jede Gelegenheit, daher sollten Wertgegenstände in verschlossenen Innentaschen eng am Körper getragen werden - so haben die Langfinger keine Chance.

Fahrer berauscht

Ritterhude/Ihlpohl. Ein berauschter Autofahrer ist der Polizei Osterholz in der Nacht auf Dienstag ins Netz gegangen. Der 27-jährige Ford-Fahrer wurde von den Beamten kurz nach Mitternacht auf der Bremer Landstraße angehalten und kontrolliert. Weil drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt wurden, folgte ein Drogentest, der positiv ausfiel. Es folgten eine Blutentnahme und die Einleitung eines Verfahrens. Der 27-Jährige muss sich nun auf ein Fahrverbot und ein hohes Bußgeld einstellen.

Fahrer alkoholisiert

Osterholz-Scharmbeck. Beamte der Polizei Osterholz ertappten in der Nacht auf Dienstag gegen 2 Uhr einen alkoholisierten Autofahrer. Der 41-jährige Mann wurde auf der Hauptstraße gestoppt und überprüft. Weil er alkoholtypische Ausfallerscheinungen aufwies, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Und da dieser mit 0,8 Promille positiv verlief, werden nun ein Fahrverbot sowie ein hohes Bußgeld folgen.

