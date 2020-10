Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Radfahrer schwer verletzt: Zeugenaufruf

Landkreis Verden / Bremen (ots)

Schwanewede/Beckedorf. Am Montag kam es gegen 11:30 Uhr auf der Löhstraße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer von einer Autofahrerin überfahren und schwer verletzt wurde. Die 29-jährige VW-Fahrerin war von der Hammersbecker Straße (Bremen) kommend in Richtung Beckedorf unterwegs, als es auf der Löhstraße kurz vor dem Bahnübergang aus ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit dem 79-jährigen Radfahrer kam. Der Körper des Radfahrers befand sich nach der Kollision unter dem Kleinwagen. Nach dem Unfall haben sich mehrere Personen vorbildlich verhalten und nicht gezögert, sondern sofort geholfen: Sie alarmierten den Rettungsdienst und hoben außerdem mit vereinten Kräften den Pkw an, um ihn auf ca. 30 cm hohe Steine aufzubocken. So konnte der unter dem Pkw liegende Radfahrer von der alarmierten Feuerwehr geborgen werden. Der 79-Jährige wurde schwer, nach derzeitigem Stand jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Gegen die Autofahrerin, die aufgrund eines Schocks ebenfalls als verletzt gilt, leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Bislang hat sich allerdings niemand bei der Polizei gemeldet, der den Unfallhergang schildern könnte. Zeugen werden daher dringend gebeten, sich unter Telefon 04209/918650 bei der Polizei Schwanewede zu melden.

