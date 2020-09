Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Frontalzusammenstoß mit drei Verletzten

Medebach (ots)

Am Samstag, den 05.09.2020 wurde die Polizei gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Küstelberg und Medebach gerufen. Ein 61jähriger Pkw-Fahrer befuhr die L 740 in Richtung Medebach. Er beabsichtigte, nach links in einen Feldweg abzubiegen. Dabei kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich der 61Jährige und dessen 63jährige Beifahrerin schwer. Auch die 74jährige Beifahrerin im entgegenkommenden Fahrzeug wurde schwer verletzt. Alle drei mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Beide Pkw blieben nicht mehr fahrbereit. (BT)

