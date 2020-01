Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für den 01.01.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Körperverletzung Am 01.01.20, 01.15 h wurde durch eine Streifenwagenbesatzung des PK Friesoythe an der örtlichen Diskothek an der Elbestraße ein Körperverletzungsdelikt aufgenommen. Nach ersten Ermittlungen soll ein 20-jähriger Mann aus Oldenburg von einem weiteren 20-jährigen Mann, ebenfalls aus Oldenburg, mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Brand eines Altkleidercontainers Am Silvesterabend um ca. 20.45 h, wurde ein Altkleidercontainer an der Barßeler Str. in Friesoythe vermutlich durch einen Feuerwerkskörper in Brand gesetzt. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte vor Ort eine Gruppe Jugendlicher festgestellt werden. Ob diese Jugendgruppe mit dem Brand in Verbindung zu bringen ist müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe in Verbindung zu setzen. Das Feuer musste vor Ort durch die Freiwillige Feuerwehr Friesoythe gelöst werden, die mit 3 Einsatzfahrzeugen vor Ort waren.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss Am 01.01.20, 01.10 h, ist ein 19-jähriger Oldenburger auf dem Parkplatz einer Diskothek an der Elbestraße gegen eine Straßenlaterne gefahren. Der Verursacher versuchte von der Unfallstelle zu fliehen, konnte aber im Rahmen der örtlichen Fahndung ermittelt werden. Beim Verursacher wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Aufgrund der Alkoholisierung des Verursachers (AAK: 0,96 Promille) war die Entnahme einer Blutprobe erforderlich. Im Rahmen der Ermittlungen wurde zusätzlich festgestellt, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei dem genutzten Fahrzeug handelte es sich um einen Mietwagen.

Saterland-Ramsloh - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Aufgrund von dichtem Nebel ist eine 82-jährige Saterländerin am 01.01.20, 00.30 h mit ihrem PKW Kia am Kanalweg in Ramsloh von der Fahrbahn abgekommen und in den dortigen wasserführenden Kanal gerutscht. Der PKW blieb auf dem Dach im Kanal liegen. Er schwamm zunächst noch an der Wasseroberfläche. Glücklicherweise wurde der Verkehrsunfall von einer 5-köpfigen Personengruppe beobachtet. Durch das gemeinschaftliche, beherzte und schnelle Eingreifen der Personengruppe konnte die 82-jährige aus dem Seitenfenster des PKW geborgen werden, bevor das Fahrzeug mit Wasser vollgelaufen war. Das Handeln der Ersthelfer kann als vorbildhaft bezeichnet werden. Aufgrund des dichten Nebels konnten die weiteren Rettungskräfte den Einsatzort erst nach etwa 20 bis 25 Minuten erreichen. Die Saterländerin wurde zur Abklärung ins Krankenhaus nach Friesoythe verbracht und wurde durch den Unfall vermutlich nur leicht verletzt.

Abschließend wünscht das Polizeikommissariat Friesoythe allen Bewohnern des nördlichen Landkreises Cloppenburg ein frohes neues Jahr.

