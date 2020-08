POL-BO: Autofahrer (21) wird bei Unfall verletzt

Polizei Bochum

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Dienstag, 4. August, in Bochum ist ein 21-jähriger Bochumer verletzt worden.

Eine 60-jährige Bochumerin war gegen 19 Uhr mit ihrem Auto auf der Hiltroper Straße in Richtung Riemke unterwegs. Nach aktuellem Kenntnisstand bog sie an der Kreuzung zur Tippelsberger Straße nach links ab, um auf der Hiltroper Straße zu bleiben. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen des 21-jährigen Bochumers, der in Richtung Bergen unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls kamen beide Fahrzeuge auf einem Grünstreifen der Hiltroper Straße zum Stehen.

Die Frau blieb unverletzt, der Mann wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

