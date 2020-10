Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zwei Personen bei Unfall schwer verletzt

Ritterhude (ots)

Schwer verletzt wurden ein 22 Jahre alter Autofahrer und eine 47-jährige Autofahrerin am Dienstag gegen 8:45 Uhr. Der 22-Jährige befuhr die Kreisstraße 44 in Richtung Ritterhude, als er kurz vor der Brücke nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit dem Auto der 47-Jährigen. Der 22-jährige Mann und die 47 Jahre alte Frau wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht. Die 13 Jahre alte Beifahrerin der Frau wurde leicht verletzt. An den Autos entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro und beide wurden abgeschleppt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung des 22-Jährigen, weshalb die Entnahme einer Blutprobe zur Untersuchung veranlasst wurde. Außerdem war die Kreisstraße 44 für die Dauer der Unfallaufnahme und die Säuberung der Fahrbahn vollständig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell