POL-VER: Zeugen nach Diebstahl gesucht ++ Einbruch gescheitert ++ Diebstahl aus Kleintransporter ++ Rund 2500 Euro Schaden durch Sachbeschädigung ++ Frau nach Unfall leicht verletzt

Zeugen nach Diebstahl gesucht

Lilienthal. Geschädigte eines Diebstahls wurde eine 87-Jährige am Dienstagvormittag gegen 10:45 Uhr. Eine bislang unbekannte Frau und ein bisher unbekannter Mann baten der Dame auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Bereich Heidberger Straße/Falkenberger Landstraße zunächst Hilfe beim Beladen ihres Einkaufwagens an. Im Anschluss stellte die 87 Jahre alte Frau das Fehlen ihrer Handtasche fest. Die alarmierte Polizei leitete daraufhin Ermittlungen ein und sucht nun nach möglichen Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den beiden Personen geben können.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Mann etwa 35 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und schlank sei. Zum Tatzeitpunkt war er dunkel gekleidet. Die Frau dürfte ebenfalls etwa 35 Jahre alt sein. Außerdem dürfte sie circa 1,60 Meter groß und schlank sein. Sie war zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet.

Hinweise werden unter der Rufnummer 04298-465660 von der Polizeistation Lilienthal entgegengenommen.

Einbruch gescheitert

Osterholz-Scharmbeck. Ermittlungen hat die Polizei nach einem versuchten Einbruch und einer Sachbeschädigung in der Mensingstraße aufgenommen. Zwischen Sonntagabend und Montagabend versuchten sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Vereinsraum auf einem Sportplatz zu verschaffen. Dies gelang nicht. An der betroffenen Tür entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Außerdem wurde diese durch ein Graffiti beschädigt. Mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Diebstahl aus Kleintransporter

Ritterhude. Zu einem Diebstahl aus einem Transporter kam es in der Nacht zu Dienstag zwischen 3 Uhr und 06:30 Uhr. Der weiße Kleintransporter war in der Bergstaße abgestellt, als bislang unbekannte Täter eine Scheibe einschlugen. Anschließend entwendeten sie Werkzeug aus dem Fahrzeug. Es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Rund 2500 Euro Schaden durch Sachbeschädigung

Schwanewede. Zu einer Sachbeschädigung an einem Auto kam es am Dienstag zwischen 15:30 Uhr und 16 Uhr im Waldweg. Von der Hospitalstraße aus gesehen war der Wagen im Waldweg kurz hinter der Einmündung linksseitig vor einem Geschäft geparkt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Wagen im genannten Zeitraum durch eine bislang unbekannte Person zerkratzt. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 2500 Euro. Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nun nach möglichen Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 04209-918650 von der Polizeistation Schwanewede entgegengenommen.

Frau nach Unfall leicht verletzt

Schwanewede. Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos kam es am Dienstagnachmittag in der Vorbrucher Straße. Beide Wagen waren in Richtung Ortsmitte unterwegs, als der vorausfahrende 47-jährige Autofahrer verkehrsbedingt anhielt. Eine dahinterfahrende 29-Jährige fuhr daraufhin auf das Auto auf. Durch die Kollision wurde sie leicht verletzt. Außerdem entstand ein Schaden von rund 7500 Euro.

