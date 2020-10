Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Rund 6500 Euro Schaden ++ Pedelec-Fahrer verletzt ++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht ++ Kollision mit Tier ++ Diebstahl aus Einkaufswagen ++ Falschfahrer auf der Autobahn 27 ++ Sachbeschädigung

Landkreis Verden (ots)

Rund 6500 Euro Schaden nach einem Unfall auf der Autobahn

A27/Verden. Zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen einem Sattelzug und einem Auto kam es am Mittwochvormittag auf der Autobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. Der 68 Jahre alte Autofahrer war auf dem linken Fahrstreifen unterwegs und der 22-jährige Fahrer des Sattelzugs auf dem rechten Fahrsteifen, als sich die Fahrzeuge seitlich touchierten. Die beiden Männer blieben bei der Kollision unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 6500 Euro.

Pedelec-Fahrer verletzt

Verden. Zu einer frontalen Kollision von einem Radfahrer und einem Pedelec-Fahrer kam es am Mittwochvormittag gegen 11:10 Uhr in einem Tunnel am Holzmarkt. Ein 69 Jahre alter Pedelec-Fahrer und ein bislang unbekannter Mann waren in entgegengesetzter Richtung in dem Tunnel unterwegs, als es zu dem Zusammenstoß kam. Die beiden Männer stürzten hierbei und der 69-Jährige verletzte sich leicht. An seinem Pedelec entstand ein Schaden von rund 150 Euro. Der zweite Mann entfernte sich kurz darauf von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seinen Personalien zu machen. Der Mann dürfte circa 25 Jahre alt sein und trug zum Unfallzeitpunkt einen hellen Kapuzenpullover.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Verden. Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch zwischen 17 Uhr und 17:10 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle im Berliner Ring, kurz hinter der Einmündung zum Nadelberg. Der schwarze Audi des 54 Jahre alten Geschädigten stand im genannten Zeitraum an einer Zapfsäule der Tankstelle, als eine bislang unbekannte Person einen Zusammenstoß mit dem Auto verursachte. Hierdurch entstand ein Schaden am Heck des Autos. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04231-8060 an die Polizei in Verden zu wenden.

Kollision mit Tier

Kirchlinteln. Zu einem Zusammenstoß mit einem Reh kam es am Mittwochmittag auf der Landesstraße 171. Der 53 Jahre alte Autofahrer war in der Hauptstraße in Richtung Kirchlinteln unterwegs, als das Tier die Straße überquerte. Der 53-Jährige wich daraufhin aus und kam von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum überfuhr er einen Leitpfosten. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 5500 Euro. Der Mann blieb unverletzt.

Diebstahl aus Einkaufswagen

Achim. Zum Diebstahl einer Geldbörse kam es bereits am Dienstag gegen 14:30 Uhr in einem Supermarkt in der Verdener Straße. Das Portemonnaie der Geschädigten befand sich während ihres Einkaufs in einem Korb im Einkaufswagen. Das Fehlen bemerkte die Frau, als sie bezahlen wollte. Nach derzeitigen Erkenntnissen nutze eine bislang unbekannte Person die Gelegenheit und entwendete die Geldbörse samt Inhalt.

Die Polizei empfiehlt Kunden in diesem Zusammenhang, ihre Wertgegenstände stets in geschlossenen Innentaschen eng am Körper zu tragen. Außerdem sollten Handtaschen verschlossen auf der Körpervorderseite getragen werden oder sich unter den Arm geklemmt werden.

Falschfahrer auf der Autobahn 27

A27/Achim. Aufgrund eines Falschfahrers wurde die Autobahnpolizei Langwedel in der Nacht zu Donnerstag alarmiert. Gegen 23:30 Uhr wurde ein in Richtung Cuxhaven fahrender Verkehrsteilnehmer auf ein Auto aufmerksam, das ihm auf dem Standstreifen der Autobahn 27 entgegenkam. Die eingesetzten Beamten konnten den 37 Jahre alten Fahrer des Wagens schließlich zwischen Achim-Nord und dem Bremer Kreuz auf dem Standstreifen stehend antreffen. Personen wurden nicht verletzt und es entstand kein Sachschaden. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Fahrer auf dem Weg zu einem Pannenfahrzeug. Gegen den Mann wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein sichergestellt.

Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Oyten. Zu einer Sachbeschädigung kam es am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 18 Uhr im Bereich Mühlenbergstraße/Ziegeleiweg. Bislang unbekannte Täter entfernten von einem Nebengebäude mehrere Klinker und ließen diese zu Boden fallen. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04207-911060 bei der Polizeistation in Oyten zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell