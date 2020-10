Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebstahl von Schmuck ++ Brand eines Gartenhauses ++ Pedelec-Fahrerin verletzt ++ Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Landkreis Osterholz (ots)

Diebstahl von Schmuck

Schwanewede. Zeugen sucht die Polizei nach einem Diebstahl von Schmuck am Donnerstag gegen 14:30 Uhr im Eichhornskamp. Die Bewohnerin des Hauses hielt sich zunächst in ihrem Garten auf, als sie das Wohnhaus schließlich wieder betrat, traf sie auf einen bislang unbekannten Mann. Nach derzeitigen Erkenntnissen war dieser in der Zwischenzeit durch eine geöffnete Tür in das Haus gelangt. Nach einer Ansprache durch die Bewohnerin verließ der Mann das Haus und flüchtete mit einem Damenrad.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Mann circa 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank sein. Außerdem dürfte er einen schwarzen Vollbart sowie kurze, schwarze Haare haben. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer dunklen Jacke, einer dunklen Hose und einer weißen Cap bekleidet.

Mögliche Zeugen, die auf den Mann aufmerksam wurden oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04209-918650 an die Polizeistation Schwanewede zu wenden.

Brand eines Gartenhauses

Schwanewede. Zum Brand eines Gartenhauses kam es am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr im Erlenweg. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand das Feuer bei der Inbetriebnahme eines Kamins. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Das Gartenhaus brannte vollständig aus und es entstand nach ersten Erkenntnissen ein Schaden von rund 20.000 Euro. Neben der Polizei war die Freiwillige Feuerwehr vor Ort eingesetzt und löschte den Brand.

Pedelec-Fahrerin verletzt

Lilienthal. Zu einem Zusammenstoß eines 24 Jahre alten Autofahrers und einer 54-jährigen Pedelec-Fahrerin kam es am Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr im Einmündungsbereich Trupermoorer Landstraße/ Moorhauser Landstraße. Der 24-Jährige kollidierte beim Rechtsabbiegen in die Moorhauser Landstraße mit der von rechts kommenden Pedelec-Fahrerin, die auf dem dortigen gemeinsamen Geh- und Radweg unterwegs war. Die Frau verletzte sich nach ersten Erkenntnissen leicht und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem entstand ein Gesamtschaden von rund 3500 Euro.

Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Osterholz-Scharmbeck. Bereits am 7. Oktober kam es im Wartebereich des Bahnhofs in der Ladestraße zu einer Körperverletzung. Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nun nach möglichen Zeugen. Ein bislang unbekannter Mann näherte sich gegen 18:30 Uhr einer auf einer Bank sitzenden 24-Jährigen, beleidigte und bespuckte diese und schlug sie. Hierdurch wurde die Frau leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Mann etwa 18 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß sein. Außerdem dürfte er braune, halblange Haare haben. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem grauen Pullover und einer grauen Jogginghose bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Rufnummer 04791-3070 entgegen.

