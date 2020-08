Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Lavendelbusch vor Mehrfamilienhaus fahrlässig in Brand gesetzt

Mannheim-Käfertal (ots)

Am Mittwoch, kurz nach Mitternacht, geriet die ca. 8 qm große Ziergrasbepflanzung vor einem Mehrfamilienwohnhaus am Marie-Bernays-Platz in Brand. Ein Hausbewohner war auf das Feuer aufmerksam geworden und konnte dieses noch vor dem Eintreffen der von ihm verständigten Feuerwehr weitestgehend löschen. Außer einem Löschzug der Feuerwache-Nord waren auch zwei Rettungswägen des ASB Käfertal vor Ort. Durch die starke Rauchentwicklung mussten die Bewohner des Anwesens kurzfristig ihre Wohnungen verlassen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Nach ausgiebiger Durchlüftung des Wohnhauses durch die Feuerwehr konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Durch das Feuer wurden Rollläden einer gewerblichen Einrichtung, die sich im Erdgeschoß des Anwesens befindet, in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000,- Euro. Über die Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Es ist nicht auszuschließen, dass eine glimmende Zigarette das Feuer ausgelöst hatte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Rufnummer 0621/71849-0 entgegen.

