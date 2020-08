POL-MA: Mannheim-Käfertal: Unbekannte Täter entwenden 20 Auto-Katalysatoren - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Mannheim

In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten unbekannte Täter auf dem Gelände eines Autohändlers im Stadtteil Käfertal an 20 Fahrzeugen die Katalysatoren. Die Unbekannten drangen auf unbekannte Art und Weise auf das Firmengelände in der Neustadter Straße ein und sägten an 20 Fahrzeugen die Katalysatoren ab. Der Diebstahl fiel am Montagmorgen auf, als eines der betroffenen Fahrzeuge auf der Hebebühne angehoben worden war. Bei einer anschließenden Überprüfung aller auf dem Gelände befindlichen Fahrzeuge waren an 20 Fahrzeugen die Katalysatoren abgesägt. Aufgrund der Größe der entwendeten Fahrzeugteile, muss davon ausgegangen werden, dass zum Abtransport ein Fahrzeug erforderlich war.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zum Tatablauf geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/ 71849-0 zu melden.

