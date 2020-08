Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: zwei Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Mannheim-Innenstadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Mannheimer Innenstadt wurden zwei Fahrradfahrerinnen leicht verletzt. Eine 47-jährige Frau war kurz nach sechs Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Fahrradweg durch den Hanielpark unterhalb des Fly-Over in Richtung Parkring unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr eine 28-jährige Fahrradfahrerin auf dem gleichen Weg in entgegengesetzter Richtung. Beim Vorbeifahren kamen sich die beiden Frauen so nahe, dass sich ihre Lenker verhakten. Dadurch stürzten beide zu Boden und zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden zur Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Über Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor.

