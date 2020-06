Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Dackenheim) - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Dürkheim (ots)

Am 02.06.2020 gegen 13:00 Uhr befuhr eine 39-jährige Suzuki-Fahrerin die Kreisstraße 2 von Dackenheim in Richtung Freinsheim. Vor ihr fuhr ein 35-jähriger mit seinem Gespann aus Traktor und Anhänger dieselbe Strecke in gleicher Richtung. Die 39-jährige überholte das Gespann, obwohl dieses nach links in den landwirtschaftlichen Weg abbiegen wollte. Es zu einer Kollision mit dem Anhänger. Sowohl der Traktorfahrer, als auch sein 50-jähriger Mitfahrer wurden dabei leicht verletzt. Der Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

