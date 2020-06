Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Dackenheim) - Sachbeschädigung auf Golfplatz

Bad Dürkheim (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von 01.06.2020 auf den 02.06.2020 mehrere Sitzbänke, Schilder und Mülleimer auf einem Golfplatz in Dackenheim. Weiterhin wurde auf einer Bahn ein Green mit Bauschaum und Graffitis beschmiert. Die Beschädigungen fanden alle im östlichen Bereich des Platzes statt. Ein Mitarbeiter der Anlage hatte in den Abendstunden eine Gruppe Jugendlicher gesehen. Der Schaden wird auf circa 3000 Euro geschätzt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerk-heim@polizei.rlp.de

