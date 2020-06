Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Herxheim am Berg - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

B 271, Herxheim a.B. (ots)

Am Dienstag, 02.06.2020 gegen 10:50 Uhr, kam es in der Weinstraße (B271) in Herxheim am Berg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 57-jährigen Motorradfahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim und einem 69-jährigen Fahrer eines Abschleppwagens. Der Abschleppwagen hatte das Hindernis in der Hauptstraße Richtung Kallstadt auf seiner Seite und fuhr in die Engstelle. Der entgegenkommende, vorrangberechtigte Motorradfahrer bremste ab, um einen eine Kollision mit dem Abschleppwagen zu vermeiden, stürzte hierbei und rutschte in den Abschleppwagen. Der Motorradfahrer verletzte sich und wurde mit dem Verdacht auf Rippenfrakturen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das Zweirad wurde abgeschleppt. Die Straße war im Rahmen der Unfallaufnahme für ca. 20 Minuten vollgesperrt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 800 EUR geschätzt.

