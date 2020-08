Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Brand in Einfamilienhaus - Pressemeldung Nr. 1

Heidelberg-Kirchheim (ots)

Am Mittwochmittag, gegen 12.40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Gebäudebrands im Heidelberger Stadtteil Kirchheim alarmiert. Aus bislang unbekannten Gründen war in einem Einfamilienhaus in der Straße "Leisberg" ein Brand ausgebrochen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand konnten sich alle Bewohner des Hauses rechtzeitig ins Freie begeben und blieben unverletzt. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Fachdezernat bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell