Polizei Mettmann

POL-ME: 40-Jährige nach Abbiegeunfall auf Tankstellengelände leicht verletzt - Haan - 2005149

Mettmann (ots)

Am Mittwoch (27. Mai 2020) kam es in Haan zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKWs, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und ein hoher Sachschaden entstand.

Gegen 07:45 Uhr befuhr ein 56 Jahre alter Mann aus Langenfeld mit seinem Skoda die Hochdahler Straße in Haan mit Fahrtrichtung Düsseldorfer Straße. Als er in Höhe der Hausnummer 130 nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte, stieß er mit einer 40 Jahre alten Suzuki-Fahrerin aus Hilden zusammen, welche die Düsseldorfer Straße in entgegengesetzte Richtung befuhr. Dabei wurde die 40-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 13.000 Euro. Sie waren beide nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

