POL-MA: Heidelberg-Südstadt: Dreiste Einbrecher in Kleingartenanlage - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Südstadt (ots)

Zwischen Montag, 21:00 Uhr, und Dienstag, 11:00 Uhr, wurde in die Kleingartenanlage im Schrebergartenweg eingebrochen. Bislang unbekannte Täter betraten vier Parzellen und brachen in zwei Gartenhütten ein, indem sie die Scheiben mit unbekannten Werkzeug einschlugen. Anschließend grillten sie in einer der Parzellen und konsumierten alkoholische Getränke. Ob etwas entwendet wurde ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt, ebenso wenig steht der Sachschaden fest.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-34180, zu melden.

