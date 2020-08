Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Straßenbahn muss Gefahrenbremsung durchführen - zwei Verletzte - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Dienstag kam es gegen 12:00 Uhr an der Haltestelle "Neuer Messplatz" zu einem Vorfall zwischen einer Straßenbahn und einem Fahrradfahrer. Während die Straßenbahn an der Haltestelle in Fahrtrichtung "Alter Messplatz" die Fahrgäste ein- und aussteigen ließ, überquerte ein unbekannter Fahrradfahrer den Gleisbereich. Als die Straßenbahnfahrerin wieder losfuhr, fiel dem Fahrradfahrer auf, dass ein Gegenstand von seinem Gepäckträger auf die Gleise gefallen war und schob sei Fahrrad zurück in den Gleisbereich. Die Straßenbahn musste daraufhin eine Gefahrenbremsung durchführen, wodurch zwei Personen in der Bahn stürzten und sich leicht verletzten. Der Fahrradfahrer flüchtete in unbekannte Richtung. Die Straßenbahnstrecke war während der Unfallaufnahme einseitig gesperrt.

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, 60-70 Jahre alt, ca. 168cm groß, dunkle Haare, Brillenträger, südländisches Erscheinungsbild

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Mannheim, unter der Telefonnummer 0621-174-4222, zu melden.

