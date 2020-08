Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet - Unfall verursacht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos kam es am Dienstagvormittag gegen 10:00 Uhr an der Kreuzung "Zwischen den Wegen"/"Neues Sträßel". Ein 68-jähriger fuhr mit seinem VW auf der Straße "Zwischen den Wegen" in Richtung der Kreuzung der Straße "Neues Sträßel". An der Kreuzung angekommen übersah er einen von links kommenden 55-jährigen Nissan-Fahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Nach der Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden liegt bei rund 12.000EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Vanessa Schlömer

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell