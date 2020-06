Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuhermsheim

Brand einer Gartenhütte

Sieben Personen verletzt

Mannheim (ots)

Aufgrund bislang unbekannter Ursache brach am Sonntag gegen 15.00 Uhr in einer Gartenhütte in der Kleingartenanlage Neuhersheim ein Brand aus. Die Hütte stand sofort in Vollbrand der von Feuerwehr nach ca. 30 min unter Kontrolle gebracht und nach ca. einer Stunde gelöscht werden konnte. Während des Brandausbruchs befanden sich sieben Personen in der Hütte, die allesamt verletzt wurden, zwei davon schwer. Lebensgefahr besteht nicht. Die Höhe des Sachschadesn wird auf ca. 15.000,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.

