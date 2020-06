Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg

Raub am helllichten Tag

Täter bei Fahndung festgenommen

Heidelberg (ots)

Unter Vorhalt eines Messer forderte ein 51-jähriger Mann am Samstagmittag kurz nach 13.00 Uhr das Handy einer jungen Frau, die mit ihrer Bekannten auf einer Bank in der Friedrich-Ebert-Anlage saß. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute zu Fuß, kam allerdings nicht weit da er im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung in unmittelbarer Nähe von einer Besatzung des Polizeireviers HD-Mitte festgenommen werden konnte. Der 51-jährige leistete hierbei Widerstand, weshalb die Beamten Pfefferspray einsetzen mussten. Das Handy hatte er noch bei sich. Er wird nun dem Haftrichter vorgeführt.

