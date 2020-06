Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand - drei Fahrzeuge beschädigt - Mehrfamilienhaus in Mitleidenschaft gezogen - Zeugen gesucht

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz wegen eines brennenden Fahrzeugs kam es am Freitagabend in Altlußheim. Im Albrecht-Dürer-Weg war kurz vor 18 Uhr aus bislang unbekannten Gründen ein Ford-Fiesta in Flammen aufgegangen. Das Fahrzeug brannte trotz Löscharbeiten der Feuerwehr komplett aus. Die beiden daneben stehenden Fahrzeuge, ein Ford-Focus und ein Opel-Agila wurden durch die Hitzeentwicklung an der linken bzw. rechten Fahrzeugseite beschädigt. Die Hausfassade des Mehrfamilienhauses, vor dem die Fahrzeuge geparkt waren, wurde durch Rußniederschlag in Mitleidenschaft gezogen. Die Rollläden und Fenster wurden durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

