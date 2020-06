Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Rücksichtsloser Autofahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Mannheim-Neckarau (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, gefährdete ein rücksichtsloser Autofahrer am frühen Mittwochmorgen in Stadtteil Neckarau andere Verkehrsteilnehmer. Ein 52-jähriger Mann war kurz vor sechs Uhr mit seinem Mercedes auf der Neckarauer Straße in Richtung Casterfeldstraße unterwegs. Ein vorausfahrender 27-Jähriger bremste seinen VW plötzlich und unvermittelt abrupt bis zum Stillstand ab. Nur durch das Eingreifen des Notbremsassistenten im Mercedes konnte eine Kollision verhindert werden. Der 27-Jährige hatte den Fahrer des Mercedes bereits im Vorfeld durch Zeigen des Mittelfingers beleidigt.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarau gegen den 27-Jährigen wegen Beleidigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr dauern an.

Durch die Fahrweise des VW-Fahrers soll ein weiterer Verkehrsteilnehmer, der Fahrer eines silbernen Ford-Fiesta mit HD-Kennzeichen gefährdet worden sein. Dieser, sowie weitere Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell