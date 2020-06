Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: BMW in Brand geraten - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Lindenhof (ots)

Am frühen Samstagmorgen geriet im Stadtteil Lindenhof aus bislang unbekannten Gründen ein BMW in Brand. Kurz nach drei Uhr brach in dem BMW, der vor einem Anwesen in der Belchenstraße abgestellt war, ein Brand aus. Der Motorraum sowie auch der Innenraum brannten komplett aus. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und auch ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude und Hecken verhindern. Die weiteren Ermittlungen zu Brandursache führt das Polizeirevier Mannheim-Neckarau.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

