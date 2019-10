Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB6/ AS Sinsheim-Süd: Unfall mit mehreren Fahrzeugen, Verkehrsbehinderungen in Richtung Mannheim (Pressemeldung 1)

BAB6/ AS Sinsheim-Süd (ots)

Am Donnerstag gegen 06.45 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 6 in Höhe der Anschlussstelle Sinsheim-Süd, in Fahrtrichtung Mannheim ein Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Stand waren an dem Unfall mehrere Fahrzeuge beteiligt.

Die Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim ist aufgrund des Unfalls derzeit gesperrt.

Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. Wie es zu dem Unfall kam und ob es Verletzte gab, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wird voraussichtlich mehrere Stunden andauern.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell