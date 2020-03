Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bad Hersfeld- Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Fulda (ots)

Bad Hersfeld- Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden Ein Hersfelder parkte seinen Pkw Skoda Octavia, Farbe Grau am Samstag, den 14.03. in der Zeit von 14.30 Uhr bis 14.40 Uhr auf einem Parkplatz eines Baumarktes in der Heinrich-von-Stephan-Str. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Skoda im Bereich der hinteren Stoßstange und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Am Pkw Skoda entstand geringer Sachschaden, die genaue Höhe muss noch ermittelt werden. Ein aufmerksamer Zeuge notierte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers, diesbezüglich werden noch polizeilicher Ermittlungen wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht geführt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Harald Scholz, PHK Polizeistation Bad Hersfeld

