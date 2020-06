Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - 53-Jähriger mit über 2 Promille am Steuer

Ebertsheim, K 26 / Einmündung L 395 (Eistalstraße) - 15.06.2020, 05:25 Uhr (ots)

Der 51-Jährige Geschädigte fuhr mit seinem 125er Zweirad auf der K 26, von Quirnheim kommend Richtung Eistalstraße. An der Einmündung zur L 395 hielt er an, als ihm ein PKW von hinten auffuhr. Der Unfallverursacher flüchtete unvermittelt in Richtung Eisenberg, ohne seine Daten zu hinterlassen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang einen silberfarbenen Peugeot (206?) mit dem Kennzeichen DÜW-AI oder DÜW-AL... Der PKW müsste im Frontbereich beschädigt sein. Am Zweirad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 EUR.

