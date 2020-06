Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - 77-Jährige fällt auf Trick rein

Grünstadt - 12.06.2020, 11:00 Uhr (ots)

Die Geschädigte hatte per Inserat einen Tisch angeboten. Als der vermeintliche Interessent zum Anwesen in Grünstadt kam, fragte er, ob die 77-Jährige auch Pelze oder Schmuck hätte. Die Geschädigte zeigte ihm daraufhin verschiedene Schmuckstücke, an denen der Käufer auch Interesse hatte. Den Tisch wolle er allerdings erst am nächste Tag abholen. Nachdem der Käufer den Tisch nicht abholte, schöpfte die Geschädigte Verdacht. Sie stellte fest, dass der Interessent unbemerkt einen goldenen Ring im Wert von ca. 400 EUR entwendet hatte.

