Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei bei Brand im Einsatz

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Ein Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Polizei war heute in der Karlstraße im Einsatz. Die Einsatzkräfte wurden gegen 14:10 Uhr alarmiert, nachdem ein Boot in einer offenstehenden Garage in Brand geraten war. Nach derzeitigen Ermittlungen sollte dieses winterfest gemacht werden, als das Feuer im Motor entstand. Aufgrund des Brands wurden das Boot sowie die Garage und ein Carport auf dem betroffenen Grundstück stark beschädigt. Außerdem entstanden Schäden an einer Garage und einem Auto auf dem Nachbargrundstück sowie aufgrund der Rauchentwicklung an dem Wohnhaus sowie dem Nachbarhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 200.000 Euro. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Um eine Gefährdung auszuschließen, wurden zu Beginn der Löscharbeiten jedoch die angrenzenden Häuser evakuiert und der Rettungsdienst war vorsorglich vor Ort eingesetzt. Außerdem wurde die Bevölkerung aufgrund der starken Rauchentwicklung aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Karlstraße war zwischen der Einmündung zur Wilhelmstraße sowie der Einmündung zur Straße "Hinter dem Steenesch" zudem vollständig gesperrt.

Der Kriminalermittlungsdienst des Polizeikommissariats Osterholz hat noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

