POL-VER: Versuchter Einbruch ++ Versuchter Einbruch in Getränkemarkt ++ Motorradfahrer leicht verletzt ++ Fußgängerin leicht verletzt

Landkreis Osterholz (ots)

Versuchter Einbruch

Worpswede. Zu einem versuchten Einbruch kam es in der Nacht zu Mittwoch im Doctor-Ruth-Büttner-Weg. Gegen Mitternacht versuchte ein bislang unbekannter Mann ein Fenster eines Gebäudes aufzuhebeln. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Das Objekt wurde nicht betreten und es wurde kein Diebesgut erlangt. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mann zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet und trug eine Jacke mit Kapuze. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04791-3070 an die Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu wenden.

Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Osterholz-Scharmbeck. Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Mittwoch gegen 1:45 Uhr in einen Getränkemarkt in der Ritterhuder Straße einzudringen. Die Unbekannten schlugen die Scheibe einer Tür ein, betraten den Markt nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nicht und erlangten kein Diebesgut. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

Motorradfahrer leicht verletzt

Lilienthal. Leicht verletzt wurde ein 35 Jahre alter Kradfahrer bei einem Unfall am Dienstagvormittag. Der Mann stürzte beim Linksabbiegen von der Heidberger Straße in die Straße "Alte Reihe". Hierbei verletzte er sich leicht und es entstand ein Schaden von rund 500 Euro an seinem Motorrad.

Fußgängerin leicht verletzt

Osterholz-Scharmbeck. Zu einem Zusammenstoß zwischen einer 35 Jahre alten Fußgängerin und einer 66-jährigen Autofahrerin kam es am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr. Die 66-Jährige kollidierte beim Linksabbiegen von der Straße "Hinter der Wurth" in die Bahnhofstraße mit der Fußgängerin. Diese überquerte zum Unfallzeitpunkt die Bahnhofstraße außerhalb der Fußgängerfurt. Durch den Zusammenstoß wurde die 35-Jährige leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem entstand an dem Auto Sachschaden.

