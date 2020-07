Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Verdächtiger Geruch - Fahrradstreife stellt Drogen sicher

Landkreis Verden (ots)

Verden. Eine Fahrradstreife der Polizei Verden hat am Freitagmittag einen Drogenkonsumenten auf der Südbrücke ertappt. Im Vorbeifahren nahmen die Beamten einen verdächtig süßlichen Geruch wahr, der hier von einem rauchenden Mann ausging. Darauf angesprochen teilte der junge Mann freimütig mit, dass er einen Joint rauche, dies sei ja in geringen Mengen erlaubt. Die Polizisten mussten ihn allerdings eines Besseren belehren: Richtig ist, dass der Besitz von illegalen Betäubungsmitteln in Deutschland strafbar ist. Daher stellten die Beamten den ausgedrückten Joint sowie ein Tütchen mit einer geringen Menge Marihuana sicher, die der Mann zusätzlich aushändigte. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz.

