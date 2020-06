POL-PDLD: Kirrweiler - Kollision mit Rennradfahrer

Polizeidirektion Landau

Über die Onlinewache teilte ein 65-jähriger Rennradfahrer aus dem Raum Mannheim mit, dass er bereits am 16. Mai gegen 16.30 Uhr in der Marktstraße von einer Paketzustellerin beim Vorbeifahren angerempelt worden ist und er dabei auf den Boden stürzte. Die Unbekannte ist ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Straße gelaufen und mit dem Radler kollidiert. Durch den Sturz zog er sich diverse Verletzungen zu. An seinem Rennrad entstand Sachschaden. Die Frau hat sich nach dem Unfallgeschehen kurz gekümmert und ist anschließend ohne Personalienaustausch ihrer Tätigkeit nachgegangen. Hinweise zu der Paketzustellerin nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen. In dem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass polizeilich relevante Sachverhalte bzw. Strafanzeigen jederzeit unter dem Link https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ aufgegeben werden können.

