POL-PDLD: Hainfeld - Feuerteufel

Unbekannte haben gestern Mittag (04.06.2020, 16 Uhr) auf dem Parkplatz vor dem Sportheim eine größere Menge Werbehefte sowie einen direkt am Vereinsgebäude abgestellten Mülleimer in Brand gesetzt. Durch den Brand der Mülltonne bestand die Gefahr des Übergreifens auf das Gebäude. Ein Kellerfenster wurde durch die Hitzeeinwirkung in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Von den Verursachern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

