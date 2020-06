Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - 32 - jähriger Autofahrer landet in Leitplanke

Germersheim (ots)

Ein nicht mehr fahrbereiter Personenkraftwagen und zirka 5000 EUR Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr im Bereich der Bundesstraße 9 bei Germersheim. Ein 32 - jähriger Autofahrer war in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn zwischen Germersheim Mitte und Germersheim Nord in Fahrtrichtung Speyer von der Fahrbahn abgekommen und landete in der Leitplanke. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt.

