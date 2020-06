Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Germersheim (ots)

Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis leiteten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim am Donnerstagmittag gegen 11.30 Uhr im Trommelweg ein. Ein 16 - jähriger Mofafahrer hatte die Drossel an seinem Roller entfernt, so dass das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von bis zu 45 km/h erreichte. Der Jugendliche war allerdings lediglich im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung, welche ihn zum Führen von Mofas bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h, berechtigt. Er räumte gegenüber den Polizisten die technischen Veränderungen am Fahrzeug ein, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

