POL-PDLD: Edenkoben - Dreiste Betrugsmasche

Eine dreiste Betrugsmasche beging ein angeblicher Engländer, als er sich über ein Onlineportal in einem Hotel im Bereich Edenkoben einmietete. Dem Betreiber teilte der Unbekannte mit, dass in Kürze ein Paket für ihn zugestellt wird, welches er bei der Ankunft sodann in Empfang nehmen möchte. Die Paketsendung wurde Tage später geliefert und sollte bei Urlaubsantritt dem Unbekannten übergeben werden. Zwischenzeitlich teilte dieser mit, dass er infolge Krankheit den vereinbarten Urlaubstermin nicht mehr wahrnehmen kann. Er hätte den Paketdienst beauftragt, die zugestellte Ware abzuholen. Der "Engländer" suchte anschließend den Paketshop auf, holte die Waren ab und ward niemals mehr gesehen. Die Mahnungen des Onlinehandels von über 1000 Euro gingen beim Hotelbetreiber ein, der eine Strafanzeige wegen Warenkreditbetrug erstattete. Hinweis der Polizei: Nehmen Sie grundsätzlich nur Pakete für Personen an, die Sie kennen. Sollten Sie einen Betrugsverdacht erkennen, verweigern Sie die Annahme bzw. die Herausgabe des Pakets. Verständigen Sie die Polizei.

