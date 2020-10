Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl von Baustelle - Sachbeschädigung auf Spielplatz - Sachbeschädigung an Wegweisern - Unfall an Ampelkreuzung - Sonstiges

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl von Baustelle

Von einer Baustelle in der Straße Speltachblick wurde zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr und Freitagmorgen, 07:00 Uhr eine 1,5 Tonnen schwere Paletten-Gabel in den Farben orange und schwarz entwendet. Die Gabel hat einen Wert von etwa 800 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Gabel nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Oberrot: Sachbeschädigung auf Spielplatz

Auf dem Spielplatz Am Sportplatz wurde zwischen Sonntagabend, 20 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, das Holzdach eines Spielturmes beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten Mainhardt unter der Rufnummer 07903 / 940014.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

In der Michaelstraße kam es am heutigen Freitag um 07:40 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 42-jährige PKW-Lenkerin erkannte zu spät, dass der vor ihr fahrende 60-jährige Opel-Fahrer anhielt und fuhr auf. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Gaildorf: Sachbeschädigung an Wegweisern

Insgesamt drei Wegweiser für Wanderwege wurde im Bereich Kieselbergstraße / Kocherwegle / Krämers Reute Hütte beschädigt bzw. abgeknickt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Die Tafeln wurden am 30.09.20 neu aufgestellt. Am 01.10.20 wurden die Beschädigungen festgestellt.

Fichtenberg: PKW prallt mit Radfahrer zusammen

Am Freitag, um 05:35 Uhr, befuhr eine 51-Jährige mit ihrem PKW Fiat die Hauptstraße. Beim Einbiegen auf die Landstraße 1066 übersah sie einen 34-jährigen Fahrradfahrer, welcher die L1066 in Richtung Murrhardt befuhr. Der Radler, der keinen Helm trug, prallte in die Fahrerseite des PKW und kam zu Fall. Hierbei wurde er leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1300 Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall: Unfall an Ampelkreuzung

Am Freitag gegen 08:20 Uhr ereignete sich ein Unfall an der Kreuzung des Hans-Georg-Albrecht-Weges zur Kreisstraße 2573. Ein 46-jähriger Lenker eines VW Polo wollte an der Kreuzung vom Hans-Georg-Albrecht-Weg nach links abbiegen. Zeitgleich befuhr eine 33-jährige Lenkerin eines PKW Suzuki die K2573 aus Richtung Gelbingen kommend. Die beiden PKW-Fahrer sowie eine 23-jährige Beifahrerin im VW und eine 34-jährige Beifahrerin im Suzuki wurden alle schwer verletzt. Sie wurden alle mit Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Kirchberg/Jagst unter der Telefonnummer 07904 / 94260 in Verbindung zu setzen.

