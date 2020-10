Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche und Unfälle

Aalen (ots)

Oberkochen: Auffahrunfall

Ein 43-jähriger Seat-Lenker fuhr am Donnerstag gegen 17.25 Uhr aus Unachtsamkeit auf den Pkw eines 44-jährigen VW-Lenkers auf. Der Unfall ereignete sich an der Einmündung der Röchlingstraße in die Aalener Straße. 4000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Unfall beim Rangieren

Auf einem Kundenparkplatz in der Gartenstraße beschädigte ein 30-jähriger Sattelzuglenker am Donnerstag gegen 15.40 Uhr beim Rangieren mit seinem Auflieger einen geparkten Pkw VW, an dem ein Schaden von ca. 1500 Euro entstand.

Oberkochen: Fehlauslösung von Rauchmelder

In einem Pflegeheim in der Jenaer Straße führte die Fehlauslösung eines Rauchmelders in einem Flur des Gebäudes am Donnerstag gegen 12.30 Uhr zu einem Einsatz, an denen die Freiwilligen Feuerwehren Oberkochen und Unterkochen sowie einige Rettungskräfte beteiligt waren.

Aalen-Wasseralfingen: Unfall beim Ausparken

Einen Schaden von ca. 3500 verursachte eine 33-jährige Fahrzeuglenkerin, als sie am Donnerstag gegen 11.10 Uhr in der Eugenstraße beim Rückwärtsausparken einen dahinter geparkten Pkw beschädigte.

Oberkochen: Unfall beim Einfahren

Am Donnerstagmorgen wollte der 64-jährige Lenker eines Ford Transit gegen 6.20 Uhr von einem Kundenparkplatz nach links auf die Straße Am Bahnhof einfahren. Dabei kollidierte er mit einem von links heranfahrenden 43-jährigen BMW-Lenker, der sich dabei schwere Verletzungen zuzog. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.000 Euro.

Tannhausen: Unfallflucht

Von einem unbekannten Fahrzeuglenker wurde vermutlich beim Ein-/Ausparken ein geparkter Pkw Hyundai beschädigt, der am Donnerstag zwischen 12.25 Uhr und 19.30 Uhr in der Schloßstraße abgestellt war. Der angerichtete Sachschaden wird auf einige hundert Euro beziffert. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Bopfingen-Blankenhöfe: Einbruch in Jugendhütte

Ein Unbekannter schlug zwischen Montagabend und Donnerstagnachmittag das Fenster einer Jugendhütte ein, die sich im Bereich des Sportplatzes befindet und stieg ein. Aus dem Innenraum entwendete er aus der Vereinskasse einen kleinen Bargeldbetrag sowie eine "JBL"-Lautsprecherbox im Wert von ca. 260 Euro. Hinweise auf den Einbrecher nimmt Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Einbruchsversuch

An einem Gebäude einer Pflegeeinrichtung in der Dalkinger Straße wurde zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen versucht, die Hintereingangstüre zur Küche aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise auf den Einbrecher nimmt auch hier das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall aus Unachtsamkeit

Beim Einfahren vom Gelände eines Schnellrestaurants in die Lorcher Straße kollidierte ein 52-jähriger Audi-Lenker am Donnerstag gegen 17 Uhr mit einer heranfahrenden 46-jährigen Nissan-Lenkerin. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden von ca. 7000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

3000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in der Uferstraße. Eine 20-Jährige fuhr gegen 15.30 Uhr mit ihrem Opel von der Schillerstraße in die Uferstraße ein und stieß hierbei mit einem vorfahrtsberechtigten 60-jährigen Lkw-Fahrer zusammen.

Schwäbisch Gmünd: Motorradfahrer übersehen

Ein 30 Jahre alte Frau wendete am Donnerstag gegen 18 Uhr mit ihrem Citroen in der Remsstraße trotz durchgezogener Mittellinie. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 56-jährigen Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte dieser von seiner Honda und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand zudem Sachschaden von rund 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelladens In der Breite wurde am Donnerstag gegen 11.45 Uhr ein BMW beschädigt. Der Verursacher hinterließ mehrere hundert Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

