POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Diebstahl von PKW - Entwendete Kennzeichen, kein Führerschein - PKW brennt in Garage aus

Crailsheim: PKW brennt in Garage aus

Aufgrund eines technischen Defektes kam es am Donnerstag um kurz nach 11 Uhr zu einem Brand im Motorraum eines PKW welcher in einer Garage in der Gartenstraße abgestellt war. Das Feuer wurde durch die eintreffende Feuerwehr gelöscht. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. Der Schaden am Gebäude wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Crailsheim: Versuchter Diebstahl von PKW

Auf dem Gelände eines Autohauses in der Haller Straße, versuchte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein bislang Unbekannter einen PKW Audi zu entwenden. An dem Fahrzeug wurde der Zylinder der Fahrertür nahezu komplett ehrausgebohrt. Sämtliche Türen wurden entriegelt und alle Fenster waren geöffnet. Aus bislang unbekannter Ursache brach der Dieb seine weitere Tathandlung ab. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Schrozberg: Entwendete Kennzeichen, kein Führerschein

Am Donnerstag um kurz nach 9 Uhr bemerkte eine Polizeistreife einen PKW VW Golf auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Sigisweiler und Oberloh, an welchem entwendete Kennzeichen angebracht waren. Nachdem der Fahrer des Golfs die Polizeistreife bemerkte, beschleunigte er sein Fahrzeug, um sich einer Kontrolle zu entziehen. Dabei kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr ein abgemähtes Maisfeld. Am Ende des Maisfeldes blieb der PKW letztendlich im Straßengraben liegen. Bei der Kontrolle des Fahrers stellte sich heraus, dass dieser erst 16 Jahre alt ist und somit über keinen Führerschein verfügt. Zudem wurden diverse weitere Straftaten festgestellt, die nun alle auf den jungen Mann zukommen.

