Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand eines Radladers - Gestürzte Radfahrerin - In Schlangenlinien unterwegs - Von Hund gebissen

Aalen

Oberrot: Brand eines Radladers

Am Mittwoch um 19:50 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass es auf einem Firmengelände in der Eugen-Klenk-Straße brennen würde. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Radlader vermutlich aufgrund eines technisches Defektes Feuer fing, welches bereits durch die Feuerwehr gelöscht wurde.

Schwäbisch Hall: Gestürzte Radfahrerin

Am Mittwoch um kurz vor 17:30 Uhr befuhr eine 53-Jährige mit ihrem Pedelec die Eduard-Krüger-Straße. Nachdem sie einer Fußgängergruppe ausweichen musste, stürzte die Radlenkerin in eine angrenzende Wiese und verletzte sich dabei. Anschließend wollte sie ihre Fahrt fortsetzen. Aufgrund der Schmerzen musste sie jedoch wieder anhalten und stürzte hierbei nach links auf den Geh- und Radweg. Anschließend wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Hall: In Schlangenlinien unterwegs

Am Mittwoch gegen 23 Uhr wurde der Polizei in Schwäbisch Hall mitgeteilt, dass auf der Kreisstraße 2576 ein PKW Audi in Schlangenlinien fahren würde. Laut der Mitteilung besteht die Gefahr, dass das Fahrzeug gegen die Leitplanken bzw. die Leitpfosten prallen würde. Durch eine sofort entsandte Polizeistreife konnte das Fahrzeug im Bereich Teurershof angetroffen werden. Am Fahrzeug brannte das Licht, der Radio lief und der 42-jährige Fahrer schlief auf dem Fahrersitz, zwischen seinen Beinen stand eine Flasche Bier. Nachdem der Mann durch die Beamten geweckt wurde, ergab eine durchgeführte Atemalkoholüberprüfung einen Wert von über 2,4 Promille. Daraufhin wurde der Fahrer in ein Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Schwäbisch Hall: Von Hund gebissen

Am Mittwoch um kurz nach 18 Uhr ging ein 27-Jähriger mit seinem angeleinten Hund im Bereich der Straße Im Hardt spazieren. Der junge Mann ließ seinen Hund absitzen und nahm ihm den Maulkorb ab, um ihm eine Belohnung zu geben. Genau in diesem Moment fuhr eine 33-jährige Radfahrerin auf dem Radweg an dem Hund vorbei. Dieser sprang auf, warf die Frau von ihrem Rad und biss sie in den Oberschenkel. Die Radlerin musste daraufhin die folgende Nacht in einem Krankenhaus verbringen. Am Rad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

