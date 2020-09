Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall mit vier Schwerverletzten, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Vellberg: Farbschmierereien

Mittels einer schwarzen Farbe wurde die Informations-und Werbetafel des Sportvereins Großaltdorf in der Straße Am Waldblick beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugenhinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter der Rufnummer 07973 / 5137 entgegen.

Blaufelden: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch gegen 13:15 Uhr befuhr eine 22-Jährige mit ihrem Daimler-Benz die L1008 von Lindlein in Richtung Landstraße 1001. Beim Einfahren auf die L1001 übersah sie einen von links heranfahrenden Nissan eines 58-jährigen Fahrers. Im Kreuzungsbereich kam es zum seitlichen Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer schwer verletzt. Zwei im Fond des Nissan sitzende Eheleute im Alter von 73 und 80 Jahren erlitten bei dem Zusammenstoß lebensbedrohliche Verletzungen. Eine der verletzten Personen wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die anderen drei verletzten wurden jeweils mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell