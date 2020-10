Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung, Brandalarm, Einbruch, Unfälle

Aalen (ots)

Neresheim: Unfallflucht

Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Mercedes Benz, der am Mittwochabend gegen 21 Uhr in der Härtsfeldstraße abgestellt war im Bereich des hinteren linken Radkastens und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er hinterließ einen Schaden von ca. 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Essingen: Aufgefahren

Aus Unachtsamkeit verursachte eine 34-jährige VW-Lenkerin am Mittwochnachmittag einen Auffahrunfall, als sie gegen 12.50 Uhr auf der B 29 auf Höhe der Abzweigung zum Gewerbegebiet Dauerwang auf einen 59-jährigen VW-Lenker auffuhr. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5500 Euro beziffert.

Neresheim-Elchingen: Pkw zerkratzt

Einen Schaden von ca. 2000 Euro verursachte ein Unbekannter, als er zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen an einem Pkw VW Tiguan die Heckklappe zerkratzte. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt vor einem Wohnhaus In den Dorfwiesen abgestellt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen-Unterkochen: Auffahrunfall

Auf der Ebnater Straße verursachte der 30-jährige Lenker eines Ford-Transits am Mittwoch gegen 12 Uhr einen Auffahrunfall, als er auf den Pkw einer 32-Jährigen auffuhr, die mit ihrem Mazda nach links abbiegen wollte und hierzu ihr Geschwindigkeit verlangsamt hatte. Die Pkw-Lenkerin wurde dabei verletzt und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 7000 Euro.

Westhausen: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Auf der B 29 in Fahrtrichtung Bopfingen kam es am Mittwoch gegen 16.40 Uhr aufgrund eines Rückstaus zu einem Auffahrunfall. Eine 18-jährige Audi-Lenkerin hatte zu spät bemerkt, dass eine vor ihr fahrende 34-jährige Nissan-Lenkerin verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr auf und schob deren Pkw noch auf den Daimler eines 55-Jährigen auf. Die Nissan-Lenkerin wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro beziffert.

Ellwangen: Brandmelder ausgelöst

Die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen rückte am Mittwoch gegen 18.30 Uhr mit 4 Fahrzeugen in die Straße Schöner Graben aus, nachdem in einem Altenheim Brandalarm ausgelöst worden war. Offenbar hatte ein auf dem Herd vergessenes Essen diesen ausgelöst. Verletzt wurde niemand, Schaden entstand keiner.

Ellwangen-Röhlingen: Auffahrunfall

Beim Befahren der Hauptstraße musste ein in einer langsam fahrenden Fahrzeugkolonne fahrender 28-jähriger Citroen-Lenker in der Ortsdurchfahrt Röhlingen wegen eines vor ihm abbiegenden Fahrzeuges anhalten. Eine nachfolgende 19-jährige VW-Lenkerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Der Schaden wird auf ca. 1100 Euro beziffert.

Rosenberg-Geiselrot: Bauwagen aufgebrochen

Am Mittwoch wurde festgestellt, dass an einem Bauwagen, der im Bereich Geiselrot an der alten Straße nach Willa aufgestellt war, ein Fenster aufgehebelt wurde und aus dem Bauwagen eine schwarze Geldkassette mit einem kleinen Bargeldbetrag sowie ein Fernsehgerät der Marke Samsung samt Kabel entwendet wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 300 Euro beziffert. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Auffahrunfall

Auf der Haller Straße fuhr eine 55-jährige Skoda-Lenkerin am Mittwoch gegen 14.20 Uhr auf einen 43-jährigen Mercedes-Lenker auf, der verkehrsbedingt an einer Ampel angehalten hatte. Durch den Aufprall wurde dieser leicht verletzt. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Unterschneidheim: Pedelec-Lenker schwer verletzt

Ein 52-jähriger Pedelec-Lenker fuhr am Mittwoch gegen 12.35 Uhr von einem geteerten Feldweg an der Einmündung der L 2223 zwischen Zöbingen und Unterschneidheim ein, obwohl ein 58-jähriger Ford-Lenker herannahte. Der Pkw-Lenker bremste ab und versuchte auszuweichen, erfasste den Radfahrer aber dennoch. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab, der Radfahrer wurde in den Straßengraben geschleudert. Der Radfahrer, der keinen Helm trug, musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. 21.500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer übersehen

Beim Linksabbiegen in der Zwerenbergstraße übersah ein BMW-Fahrer am Mittwoch gegen 13 Uhr einen entgegenkommenden Radfahrer. Der 60-jähriger Radler wurde durch den Zusammenstoß auf die Straße geschleudert und schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Mutlangen: Auffahrunfall

Rund 4500 Euro Schaden entstanden am Mittwoch bei einem Auffahrunfall in der Wetzgauer Straße. Ein 21-Jähriger fuhr dort gegen 11.45 Uhr mit seinem Transporter auf den Transporter eines 22-Jährigen auf. Beide Fahrer blieben unverletzt.

