POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Polizeihubschrauber im Einsatz, Mann in Gewahrsam

Backnang: Unfall mit leicht verletzter Person

Eine 43-jährige Ford-Fahrerin war am Mittwochnachmittag gegen 16:45 Uhr auf der B14 in Richtung Backnang unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache geriet die Frau in den Gegenverkehr, fuhr gegen einen entgegenkommenden 75-jährigen Mercedesfahrer, prallte gegen das Heck eines entgegenkommenden 61-jährigen Honda-Fahrers. Von dort wurde die 43-Jährige abgewiesen und kollidierte mit einem entgegenkommenden 39-jährigen Audi-Fahrer. Die 43-jährige und der 61-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 40 000 Euro.

Fellbach: Gegen Baum gefahren

Ein 22-jähriger BMW-Fahrer bog am Mittwochnacht gegen 23:00 Uhr von der L1193 aus Waiblingen kommend in die Eberhardstraße ein. Dabei verlor er vermutlich in Folge von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Anschließend kam der 22-jährige von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 60 000 Euro. Der 22-Jährige sowie seine beiden Beifahrer im Alter von 21 Jahren und 17 Jahren blieben unverletzt.

Fellbach: Radfahrerin leicht verletzt

Am Mittwochnachmittag gegen 13:00 Uhr fuhr ein 79-jähriger Mercedes-Fahrer von der Oeffinger Straße in die Fellbacher Straße. Auf Höhe der Einmündung zur Kanalstraße kam es zu einem Unfall mit einer 55-jährigen Radfahrerin. Die Radfahrerin kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 700 Euro. Da der Unfallhergang nicht eindeutig geklärt werden konnte, bittet der Polizeiposten Schmiden unter der Telefonnummer 0711 9519130 um Anrufe von Zeugen die den Unfall beobachten konnten.

Plüderhausen: Verkehrsunfall

Eine 64-jährige VW-Fahrerin wollte am Mittwochnacht gegen 21:45 Uhr von der Schulstraße in die Hauptstraße einbiegen. Dabei übersah sie eine 18-jährige BMW-Fahrerin, die auf der Hauptstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 20-jährige Beifahrer der BMW-Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 15 000 Euro.

Winterbach: Hubschrauber im Einsatz

Ein Dieb versuchte am Mittwochmorgen gegen 06:00 Uhr in eine Gartenhütte im Stegwiesenweg zu gelangen. Dabei wurde er von einem Fußgänger gestört und flüchtete. Die Polizei nahm sofort die Fahndung nach dem Einbrecher auf und setzte dafür auch einen Polizeihubschrauber ein. Dennoch konnte der Täter nicht gefunden werden.

Waiblingen: Verkehrsunfallflucht

Kurz vor 8:00 Uhr am Mittwoch war eine 65-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Alten Bundesstraße in Fahrtrichtung Fellbach unterwegs. An der Kreuzung zur Jesistraße befanden sich zwei PKW hinter ihr auf derselben Spur. Als die Ampel an der Kreuzung auf Rot schaltete wechselten die beiden nachfolgenden PKW den Fahrstreifen nach rechts um in die Jesistraße abzubiegen. Dabei stieß einer der beiden PKW mit dem Mercedes der 55-Jährigen zusammen. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. An dem Mercedes entstand bei dem Zusammenstoß ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei Waiblingen bittet um zeugenhinweise unter Telefon 07151 950-422.

Weinstadt-Beutelsbach: Wenn ein 2,8 Meter hohes Fahrzeug nicht durch eine 2 Meter hohe Unterführung passen will

Ein 21-Jähriger unterschätzte offenbar die Höhe seines Iveco-Klein-LKW am Mittwoch kurz nach 19 Uhr, als er in der Poststraße die Cannonunterführung passieren wollte. Trotz Warnschild, dass nur Fahrzeuge bis z einer Höhe von zwei Meter die Unterführung passieren können, wollte es der junge Mann mit seinem 2,8 Meter hohen Fahrzeugoffenbar nicht so recht glauben. Das Fahrzeug blieb letztlich in der Unterführung stecken. Der bei dem unglücklichen Fahrmanöver entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Der 21-Jährige konnte sein Fahrzeug eigenständig wieder aus der Unterführung befreien.

Weinstadt-Großheppach: Mann in Gewahrsam

Gegen 21:30 Uhr am Mittwoch wurde die Polizei in den Heuweg zu einer Asylunterkunft gerufen. Hier befand sich ein alkoholisierter 45-jähriger Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Er hatte bereits die Scheibe eins Autos mit einem Stuhl eingeschlagen und drohte dem 30-jährigen Fahrer mit Schlägen. Da zu befürchten war, dass bei einem Verbleib des Mannes in der Unterkunft weitere Straftaten folgen könnten, wurde er in Gewahrsam genommen.

