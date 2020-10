Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zerkratzter Pkw, Tätlichkeiten, Unfallflucht

Aalen (ots)

Aalen: Fahrzeug zerkratzt

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt den Unbekannte verursachten, als sie mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseite eines Pkw Jeep zerkratzten, der in der Hermannstraße abgestellt war. Die Beschädigungen entstanden am Dienstagabend zwischen 18 und 20 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen-Wasseralfingen: Tätlichkeiten

Gegen 1.30 Uhr am Donnerstagmorgen wurde der Polizei eine Schlägerei auf dem Areal einer Tankstelle in der Wilhelmstraße gemeldet, an der wohl vier Personen beteiligt waren und eine Person leichte Verletzungen davontrug. Aufgrund dieser Meldung fuhren drei Streifenwagen die Örtlichkeit an. Dort trafen die Beamten auf mehrere Personen, die allesamt sehr aufgebracht waren. Die Hintergründe der Tätlichkeiten sind Gegenstand der Ermittlungen, welche von Beamten des Aalener Polizeireviers aufgenommen wurden.

Ellwangen: Unfallflucht

Bereits am Donnerstag 24.9. zwischen 12 Uhr und 12.15 Uhr beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker den Pkw Dacia einer 60-Jährigen, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

