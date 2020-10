Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstähle, Körperverletzung, Unfallflucht und Verkehrsverstoß

Aalen (ots)

Korb: Rettungswagen bedrängt

Ein 20-jähriger Rettungswagenfahrer war am Montagnachmittag gegen 14:30 Uhr mit Sondersignal auf der B14 in Richtung Winnenden auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Dabei fuhr ein BMW-Fahrer sehr dicht auf den Rettungswagenfahrer auf und signalisierte durch Lenkbewegungen und Lichthupe, dass er den Rettungswagen trotz eingeschaltetem Signal überholen wolle. Der 20-Jährige machte dem BMW-Fahrer Platz, so dass dieser mit hoher Geschwindigkeit weiterfuhr und weitere Fahrzeuge überholte. Das Polizeirevier Waiblingen bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise sowie weitere Geschädigte.

Murrhardt: Werkzeug gestohlen

Diebe entwendeten in der Nacht von vergangenem Freitagabend 19:00 Uhr bis Samstagmorgen 06:00 Uhr mehrere hochwertige Werkzeuge aus drei Firmenfahrzeugen in der Hölderlinstraße. Die Werkzeuge besitzen einen Wert von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Murrhardt bittet unter der Telefonnummer 07192 5313 um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

Backnang-Steinbach: Jagdpächter geschlagen

Ein 79-jähriger Jagdpächter war am Dienstagabend gegen 19:00 Uhr auf einem Waldweg bei einer Mülldeponie unterwegs. Dort bemerkte er einen roten Pkw, welcher verbotenerweise auf einem Waldweg entlangfuhr. Der Jagdpächter folgte dem Pkw und sprach den Fahrer an, nachdem dieser geparkt hatte. Der Fahrer stieg nach einem kurzen Wortwechsel aus und schlug auf den Jagdpächter ein. Als der Jagdpächter auf den Boden fiel, trat der Mann gegen den 79-Jährigen, stieg in sein Auto und fuhr davon. Der Mann wurde durch den 79-jährigen als etwa 30-jährig und etwa 180 cm groß beschrieben. Er soll eine schlanke Statur und blond bis hellbraune, kurze Haare haben. Der Mann hatte keinen Bart er sprach deutsch mit ausländischem Akzent. Bei seiner Beifahrerin soll es sich ebenfalls um eine 30-jährige schlanke Frau mit schulterlangen, braunen Haaren gehandelt haben. Das Polizeirevier Backnang nimmt Hinweise zum Fahrer des roten Pkw unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Waiblingen: E-Bike entwendet

Aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Kappelbergstraße entwendete ein Unbekannter zwischen Mittwoch 18:00 Uhr und Donnerstag, 7:15 Uhr ein dort abgestelltes E-Bike der Marke Haibike. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise auf den Dieb unter Telefon 07151 950-422.

Winnenden: Verkehrsunfallflucht

Zwischen 11:10 Uhr und 11:35 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken auf einem Parkplatz in der Palmerstraße einen dort geparkten PKW der Marke Daimler-Benz. An dem Auto entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei Winnenden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07195 694-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361/580-108

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell