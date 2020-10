POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz, Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Aalen

Fellbach: Feuerwehreinsatz

In einer Firma in der Wilhelm-Pfitzer-Straße kam es am Donnerstagabend gegen 20:00 Uhr zu einem Brand. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Fellbach, welche mit vier Fahrzeugen und 24 Personen im Einsatz war, gelöscht werden. Ausgelöst wurde der Brand durch einen technischen Defekt. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Schorndorf: Unfall mit Linienbus

Ein 43-jähriger Busfahrer war am Donnerstagnachmittag gegen 14:15 Uhr auf dem Schornbacher Weg unterwegs. Beim Abbiegen in die Benzstraße übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 44-jährigen VW-Fahrer. Es kam zum Unfall zwischen den zwei Fahrzeugen wobei ein Sachschaden von etwa 6000 Euro entstand.

Berglen: Auffahrunfall

Etwa 9000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall auf der K1915 am Donnerstagabend gegen 20:45 Uhr. Ein 23-jähriger Autofahrer befuhr die K1915 in Richtung Erlenhof. Dabei erkannte er zu spät, dass ein 42-jähriger verkehrsbedingt abbremste und fuhr auf diesen auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

Remshalden-Grunbach: Auf parkenden Lkw aufgefahren

Ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer war am Donnerstagmorgen gegen 08:15 Uhr auf der Rommenhöllerstraße unterwegs. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne erkannte der Mann einen geparkten Lkw mit Anhänger zu spät und fuhr auf diesen auf. Der Mann wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 13 500 Euro.

