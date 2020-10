Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfall mit zeitweiliger Vollsperrung der BAB 28 ++

Oldenburg (ots)

++ Verkehrsunfall mit zeitweiliger Vollsperrung der BAB 28 ++

Am 16.10.2020 kam es gegen 10:40 Uhr auf der BAB 28 Richtungsfahrbahn Leer in der Gemeinde Bad Zwischenahn kurz hinter der Anschlussstelle Zwischenahner Meer zu einem Verkehrsunfall.

Eine 32 j. Frau aus Langwedel und dahinter ein 42 j. Mann aus Oldenburg befuhren mit ihren Pkw den Überholfahrstreifen in Fahrtrichtung Leer. Kurz hinter der AS Zwischenahner Meer kam es dann zum Zusammenstoss zwischen den beiden Beteiligten. Die 32 j. prallte danach mit ihrem Pkw gegen die Mittelschutzplanke und kam entgegengesetzt auf dem Überholfahrstreifen zum stehen. Infolge des Unfalles erlitt der 42j. aus Oldenburg leichte Verletzungen, die 32 j. aus Langwedel wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch den Unfall musste die BAB bis ca. 11:45 Uhr voll gesperrt werden.

Da es unterschiedliche Aussagen zum Unfallhergang gibt, werden etwaige Zeugen gebeten, sich mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zusetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK BAB Oldenburg

Telefon: +49(0)4402-933 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell