Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Nachtragsmeldung zum schweren Motorradunfall in Vreschen Bokel++ ++Der 59jährige Motorradfahrer erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus++

Oldenburg (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall am 13.10.2020, gg. 15:30 Uhr in Vreschen Bokel(Gemeinde Apen), als eine der letzten Ausfahrten der Motorradsaison mit einem Zusammenstoß mit einem Transporter endete, erlag der Motorradfahrer im Klinikum Westerstede am Abend seinen schweren Verletzungen. Die Sozia auf dem Motorrad wurde durch den Unfall wie bereits berichtet schwer verletzt und muss weiterhin im Klinikum Westerstede behandelt werden. Ein ausdrückliches Lob gilt den drei Ersthelfer aus Oldenburg und Detern auszusprechen, die sich vorbildlich um die Verletzten vor Ort gekümmert haben.

